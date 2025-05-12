ترامب: زيارتي إلى الشرق الأوسط ستكون تاريخية

05:25 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن زيارته إلى الشرق الأوسط ستكون تاريخية. اضافة اعلان





وأضاف ترامب في تصريحات، أن إطلاق المحتجز الإسرائيلي الأميركي عيدان إلكسندر، سيكون خلال ساعات عصر الاثنين.



وتابع "سأتحدث مع الرئيس الصيني نهاية الأسبوع".



وأردف قوله إنه حال دون اندلاع حرب نووية بين الهند وباكستان.