ترامب: زيارتي إلى دول الخليج جلبت استثمارات بقيمة 12-13 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي

وأضاف ترامب في اجتماع لممثلي أوساط الأعمال الأمريكي والإماراتي في أبوظبي، حضره أيضا ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان: "لم يحدث بتاتا في السابق شيء كهذا مع الولايات المتحدة. تريليونات من الاستثمارات. اتفقنا على حوالي 12-13 تريليون دولار. وصلنا إلى هذا المستوى بفضل مشاريع معروفة، وسنعلن عن بعضها قريبا".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وصل إلى السعودية صباح يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري، وفي مستهل جولة استمرت 4 أيام وشملت قطر والإمارات.
وقد شهدت الزيارة توقيع صفقات وشراكات استراتيجية، إضافة إلى لقاءات رفيعة المستوى تناولت قضايا إقليمية ودولية.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة متسلقين هندي وفلبيني على جبل إيفرست
-
3 قتلى بحريق ضخم في قاعدة جوية بريطانية سابقة
-
روبيو يصل إلى إسطنبول
-
ترامب في رحلة العودة: لست محبطا لقد حصلنا على 4 تريليون دولار
-
إعلام عبري: مواقف ترامب الدراماتيكية في الخليج ترعب إسرائيل
-
الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي يتباطأ ويمر بلحظة حرجة
-
أردوغان يعرب عن سعادته باستضافة بوتين وزيلينسكي في تركيا عندما يكونان جاهزين لذلك
-
جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون