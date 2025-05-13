ترامب: زيارتي للسعودية تضيف تريليون دولار من الاستثمارات لأميركا

08:12 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن زيارته إلى السعودية تضيف للولايات المتحدة استثمارات تزيد على تريليون دولار، مشيرا إلى صفقات تجارية بمليارات الدولارات متوقعة مع شركات كبرى، منها أمازون وأوراكل وغيرهما. اضافة اعلان





وأضاف ترامب أمام منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض "بهذه الزيارة، نضيف ما يزيد على تريليون دولار من الاستثمارات إلى بلدنا ومن خلال شراء منتجاتنا".



وقال ترامب في كلمته، إن الشراكة مع السعودية ستظل قوية.



وتحدث عن الاحتفال بمرور ثمانين عاما من العلاقات الوثيقة مع السعودية.