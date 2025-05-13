ترامب: زيارتي للسعودية تضيف تريليون دولار من الاستثمارات لأميركا

وأضاف ترامب أمام منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض "بهذه الزيارة، نضيف ما يزيد على تريليون دولار من الاستثمارات إلى بلدنا ومن خلال شراء منتجاتنا".
وقال ترامب في كلمته، إن الشراكة مع السعودية ستظل قوية.
وتحدث عن الاحتفال بمرور ثمانين عاما من العلاقات الوثيقة مع السعودية.
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