الإثنين 2025-04-28 03:40 ص
 

ترامب: زيلينسكي طلب مني أسلحة.. لكنه يطلب ذلك منذ ثلاث سنوات

زيلينسكي وترامب
زيلينسكي وترامب
 
الإثنين، 28-04-2025 03:03 ص
الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فلاديمير زيلينسكي طلب منه الحصول على إمدادات أسلحة إضافية خلال اجتماع في 26 أبريل في روما. اضافة اعلان
 
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