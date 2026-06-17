ترامب: سأبحث مع السيسي ملف التبادل التجاري وقضية سد النهضة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، إنه سيناقش القضايا التجارية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك قضية سد النهضة الإثيوبي المثيرة للجدل.

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