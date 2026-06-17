الأربعاء 2026-06-17 03:33 م

ترامب: سأبحث مع السيسي ملف التبادل التجاري وقضية سد النهضة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 17-06-2026 02:27 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، إنه سيناقش القضايا التجارية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك قضية سد النهضة الإثيوبي المثيرة للجدل.

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ويشكل السد مصدر توتر سياسيا بين مصر وإثيوبيا.

 
 


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