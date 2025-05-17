ترامب: سأتحدث إلى بوتين وزيلينسكي الاثنين

06:42 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه سيتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش). اضافة اعلان





وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، "الموضوعات التي سنتناولها في المكالمة ستدور حول وقف (حمام الدم) الذي يودي بحياة أكثر من خمسة آلاف جندي روسي وأوكراني أسبوعيا في المتوسط، إلى جانب التجارة".



وذكر ترامب أنه سيتحدث بعد ذلك إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.