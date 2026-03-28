السبت 2026-03-28 12:16 م

ترامب: سأحظى بشرف الاستيلاء على كوبا

ترامب: سأحظى بشرف الاستيلاء على كوبا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
السبت، 28-03-2026 10:29 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "الدور على كوبا" خلال كلمة ألقاها في منتدى استثماري في ميامي، حيث أشاد بالنجاحات التي حققتها العمليات العسكرية الأميركية في فنزويلا وإيران.اضافة اعلان


وفي وقت سابق تعهد ترامب بـ"الاستيلاء" على كوبا الغارقة في الظلام مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام نتيجة الحظر النفطي الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة الشيوعية.

وقال ترامب حينها "طوال حياتي وأنا أسمع عن الولايات المتحدة وكوبا. متى ستقوم الولايات المتحدة بذلك".

وأضاف "أعتقد أنني سأحظى بشرف الاستيلاء على كوبا".

وتابع "سواء حررتها أو استوليت عليها، أعتقد أنني أستطيع أن أفعل بها ما أشاء. تريدون الحقيقة، إنهم أمة ضعيفة للغاية في الوقت الحالي".
 
 


