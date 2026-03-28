ترامب: سأحظى بشرف الاستيلاء على كوبا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "الدور على كوبا" خلال كلمة ألقاها في منتدى استثماري في ميامي، حيث أشاد بالنجاحات التي حققتها العمليات العسكرية الأميركية في فنزويلا وإيران.





وفي وقت سابق تعهد ترامب بـ"الاستيلاء" على كوبا الغارقة في الظلام مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام نتيجة الحظر النفطي الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة الشيوعية.



وقال ترامب حينها "طوال حياتي وأنا أسمع عن الولايات المتحدة وكوبا. متى ستقوم الولايات المتحدة بذلك".



وأضاف "أعتقد أنني سأحظى بشرف الاستيلاء على كوبا".



وتابع "سواء حررتها أو استوليت عليها، أعتقد أنني أستطيع أن أفعل بها ما أشاء. تريدون الحقيقة، إنهم أمة ضعيفة للغاية في الوقت الحالي".





