ترامب: سأدرس أحدث مقترح قدمته إيران لكن "لا أتصور" أنه سيكون مقبولا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه سيدرس أحدث مقترح قدمته إيران لكنه "لا يتصور أنه سيكون مقبولا"، مضيفا أن طهران لم تدفع بعد ثمنا كبيرا بما يكفي.





وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال، "سأراجع قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو، ولكني لا أتصور أنها ستكون مقبولة، إذ لم تدفع إيران بعد ثمنا باهظا لما ارتكبته بحق الإنسانية والعالم على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية".



وكانت إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها ضرورية لإنهاء الحرب، وفق ما نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر السبت.



وقالت المصادر، إنّ البنود الإيرانية التي سُلمت لباكستان جاءت ردا على مقترح أميركي من 9 بنود.





