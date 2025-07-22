ترامب: سأزور الصين قريبًا وربما ألتقي بوتين خلال الزيارة

وقال ترامب: "الرئيس الصيني شي جين بينغ دعاني لزيارة الصين، ومن المرجَّح أن نقوم بذلك في المستقبل القريب". وأضاف أنه سيتخذ قرارًا بشأن هذا الأمر قريبًا.
وردًّا على سؤال الصحفيين عمَّا إذا كانت هناك إمكانية لعقد لقاء مع بوتين في بكين، قال ترامب: "هناك لقاءات عديدة محتملة". جاء ذلك خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين أثناء لقائه مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في البيت الأبيض.
وأضاف ترامب: "لقد تلقيت دعوات من العديد، وسنتخذ قرارًا في وقت قريب".
وفي وقت سابق، صرَّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقب لقائه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، بأن احتمال إجراء محادثات بين ترامب وشي جين بينغ مرتفع، وأن الطرفين يعملان على تحديد موعد اللقاء.
جاء هذا التصريح ردًّا على سؤال حول ما إذا كان قد ناقش مع وزير الخارجية الصيني احتمال زيارة ترامب لبكين في الثالث من سبتمبر لحضور العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وحرب مقاومة الشعب الصيني للمعتدين اليابانيين.
وفي الخامس من يونيو، أجرى ترامب وشي جين بينغ مكالمة هاتفية، واتفق خلالها الزعيمان الأمريكي والصيني على تبادل الزيارات، دون تحديد مواعيد محتملة لتلك الزيارات. وفي الثامن من يوليو، أعلن الرئيس الأمريكي عن تحسُّن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف قد صرَّح في وقت سابق أن لقاءً بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في بكين، خلال فعاليات سبتمبر بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على اليابان العسكرية، أمرٌ ممكن.
روسيا اليوم
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