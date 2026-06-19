ترامب: سأزور تركيا والصين هذا العام

11:45 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيزور تركيا والصين في وقت لاحق هذا العام. اضافة اعلان





وذكر ترامب "نجري زيارات كثيرة. سأذهب إلى تركيا. وسأعود إلى الصين في وقت ما خلال العام".



وأضاف "سيأتي الرئيس شي (جين بينغ) إلى هنا في أيلول، لكننا سنعود لحضور مؤتمر كبير في الصين".









