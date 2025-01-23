 
الخميس 2025-01-23 08:36 م
 

ترامب: سأطلب رفع الاستثمارات السعودية إلى تريليون دولار

ترامب
ترامب
الخميس، 23-01-2025 07:33 م
الوكيل الإخباري-   كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ المملكة العربية السعودية ستستثمر في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار، وسيطلب إيصالها إلى تريليون.اضافة اعلان


وقال ترامب في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" إنه سيطلب من السعودية خفض سعر برميل النفط، ليسهم في إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي العائد حديثًا إلى البيت الأبيض، أنّ الاقتصاد الأمريكي بدأ ينهض والاستثمارات في بلاده زادت منذ نجاحه بالانتخابات

وبين أنه سيعمل عبر الكونغرس على تخفيض الضرائب على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن.
 
gnews

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