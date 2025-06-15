ترامب: سأعقد اتفاقا بين إيران وإسرائيل

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن على إيران وإسرائيل التوصل إلى اتفاق.



وأضاف ترامب أن على إيران وإسرائيل التوصل إلى اتفاق وسنتوصل إلى سلام بينهما قريبا.

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