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ترامب: سأعلن بعد قليل عن الخبر الأكثر أهمية وتأثيرا على الإطلاق

ترامب
ترامب
 
الأحد، 11-05-2025 09:55 م
الوكيل الإخباري-   أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب " سأعلن بعد قليل عن الخبر الأكثر أهمية وتأثيرا على الإطلاق".اضافة اعلان
 
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