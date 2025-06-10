الثلاثاء 2025-06-10 11:40 م
 

ترامب: سأفعّل قانون التمرد إذا لزم الأمر

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 08:49 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيفعّل قانون التمرد إذا تأكد من وجود تمرد ضمن احتجاجات لوس أنجلوس.اضافة اعلان


وأضاف للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "إذا كان هناك تمرد، فسأفعّله (القانون) بالتأكيد. سنرى".

ويأتي ذلك بعد يوم من إصدار ترامب أمرا بنشر قرابة 700 من مشاة البحرية الأميركية في لوس أنجلوس؛ في إطار استراتيجية اتحادية لمواجهة المظاهرات المعارضة للمداهمات التي تستهدف الهجرة.
 
gnews

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