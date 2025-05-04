ترامب: سأمدد مهلة تصفية تيك توك بالولايات المتحدة إذا لم يتسن التوصل لاتفاق

06:42 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيمدد موعدا نهائيا ينقضي في 19 حزيران لشركة بايت دانس ومقرها الصين لتصفية الأصول الأميركية لتطبيق تيك توك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك اليوم. اضافة اعلان





ويستخدم 170 مليون أميركي تطبيق المقاطع المصورة القصيرة.



وقال ترامب في مقابلة سجلها مع (إن.بي.سي نيوز) الجمعة وبثتها الشبكة الأحد "أود ... أود أن أرى إتمام هذا (الاتفاق)".



وأضاف أنه يحب " بشدة" هذا التطبيق بعد أن ساعده في إقناع الناخبين الشبان بالتصويت له في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.



وقال "تيك توك... مثير للاهتمام جدا لكنه سيحظى بحماية".