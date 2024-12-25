ترامب: سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام

وجاء بيان ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال ردا على إعلان الرئيس جو بايدن أمس الاثنين أنه خفف الحكم عن 37 من أصل 40 سجينا على المستوى الاتحادي كان محكوما عليهم بالإعدام لتصبح عقوبتهم السجن مدى الحياة دون السماح بالإفراج المشروط.
وقال ترامب: "بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأسر والأطفال الأميركيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش".
أعاد ترامب تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية في فترة ولايته الأولى في المنصب من عام 2017 إلى عام 2021 بعد توقف دام قرابة 20 عاما.
وكان بايدن الذي ترشح للرئاسة معارضا عقوبة الإعدام وأوقف عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي حين تولى المنصب في كانون الثاني 2021.
وعلى خلاف الأوامر التنفيذية، لا يستطيع رئيس تال إلغاء قرارات العفو، ولكن بالإمكان السعي إلى فرض عقوبة الإعدام بقوة أكبر في القضايا المستقبلية.
وندد الفريق الانتقالي لترامب أمس الاثنين بقرار بايدن ووصفه بأنه مقيت ومؤيد للمدانين الذين هم "من بين أسوأ القتلة في العالم".
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