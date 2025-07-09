ترامب: سعر الفائدة الأميركي أعلى مما ينبغي بنحو 3% على الأقل

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "سعر الفائدة أعلى مما ينبغي بثلاث نقاط على الأقل. ’التأخر الشديد’ يكلف الولايات المتحدة في إعادة تمويل الديون 360 مليار دولار عن كل نقطة سنويا. لا تضخم، الشركات تتدفق إلى أميركا. ’البلد الأكثر نشاطا في العالم!’ خفضوا سعر الفائدة!!!".
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