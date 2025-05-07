12:24 ص

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب " سمعنا للتو عن ضربات هندية على باكستان وهو أمر مخز" اضافة اعلان





وأضاف ترامب " لا أعتزم زيارة إسرائيل خلال جولتي بالشرق الأوسط"



وبين ان روسيا كانت تسعى للسيطرة على أوكرانيا بالكامل وقد توقفوا عن ذلك المسعى



وتابع " نتحدث مع نتنياهو عن كثير من الأمور الآن وهو وقت حاسم بالنسبة لإيران"



وبين ترامب ان طهران لن تمتلك سلاحا نوويا وآمل أن تفعل الصواب