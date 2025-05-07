ترامب: سمعنا للتو عن ضربات هندية على باكستان وهو أمر مخز

وأضاف ترامب " لا أعتزم زيارة إسرائيل خلال جولتي بالشرق الأوسط"
وبين ان روسيا كانت تسعى للسيطرة على أوكرانيا بالكامل وقد توقفوا عن ذلك المسعى
وتابع " نتحدث مع نتنياهو عن كثير من الأمور الآن وهو وقت حاسم بالنسبة لإيران"
وبين ترامب ان طهران لن تمتلك سلاحا نوويا وآمل أن تفعل الصواب
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