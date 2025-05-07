الأربعاء 2025-05-07 01:48 ص
 

ترامب: سمعنا للتو عن ضربات هندية على باكستان وهو أمر مخز

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 07-05-2025 12:24 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب " سمعنا للتو عن ضربات هندية على باكستان وهو أمر مخز"اضافة اعلان


وأضاف ترامب " لا أعتزم زيارة إسرائيل خلال جولتي بالشرق الأوسط"

وبين ان روسيا كانت تسعى للسيطرة على أوكرانيا بالكامل وقد توقفوا عن ذلك المسعى

وتابع " نتحدث مع نتنياهو عن كثير من الأمور الآن وهو وقت حاسم بالنسبة لإيران"

وبين ترامب ان طهران لن تمتلك سلاحا نوويا وآمل أن تفعل الصواب
 
gnews

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