ترامب: "سنتخذ إجراءات قوية جدا" إذا أعدمت إيران محتجين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 14-01-2026 12:35 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراءات قوية جدا" إذا بدأت الحكومة الإيرانية إعدام المحتجين، لكنه لم يوضح ماهية هذه الإجراءات.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس نيوز) "لم أسمع عن (الإعدام) شنقا. إذا شنقوهم فسترون بعض الأمور... سنتخذ إجراءات قوية جدا إذا أقدموا على مثل هذا الأمر".

 
 


