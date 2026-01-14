ترامب: "سنتخذ إجراءات قوية جدا" إذا أعدمت إيران محتجين

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراءات قوية جدا" إذا بدأت الحكومة الإيرانية إعدام المحتجين، لكنه لم يوضح ماهية هذه الإجراءات.

