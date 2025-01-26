ترامب: سنحصل على غرينلاند وكندا ليست مستقلة

ونقل البيت الأبيض عن ترامب قوله للصحفيين: "أعتقد أننا سنتمكن من حل قضية غرينلاند. أعتقد أننا سنحقق ذلك. وأعتقد أن شعب غرينلاند يريد أن يكون معنا.
ويزعم ترامب بأن اهتمامه بغرينلاند لا ينبع من المصالح الأمريكية البحتة، بل من الرغبة في "حماية العالم الحر".
وأضاف ترامب: "تجوب هناك سفن روسية، وهناك سفن صينية، وهناك سفن من جميع أنحاء العالم. هذا الوضع ليس بالجيد. أعتقد أننا سنحصل على غرينلاند، لأن الحديث هنا عن حرية العالم. يمكننا ضمان الحرية في حين لا تستطيع الدنمارك ذلك.
قبل أسبوعين قاموا بتشكيل مجموعتين من الكلاب هناك. يظنون أن ذلك سيحمي الجزيرة".
وفي 10 يناير، وافقت الأحزاب البرلمانية في الدنمارك على نية الحكومة زيادة وجودها في القطب الشمالي، ووافقت على تخصيص أكثر من ملياري دولار لذلك.
وأعرب ترامب عن ثقته في أن كندا، تعتمد على الولايات المتحدة وترتبط بها بشكل تام، وبالتالي لا يمكن أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.
وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نخسر 250 مليار دولار سنويا في كندا. لو أوقفنا ذلك في يوم واحد فلن تبقى كندا موجودة كدولة مستقلة.
وزعم ترامب بأن كندا "استغلت الولايات المتحدة لمصلحتها الخاصة على مدى سنوات طويلة".
وأضاف: "لن نسمح باستمرار هذا الأمر لاحقا. فبدون دعمنا، لن يكون لكندا وجود حقيقي".
ويذكر أن ترامب ذكر فكرة أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة، بشكل علني من قبل، ولكن تم رفضها باستمرار من قبل الجانب الكندي، الذي أكد على استقلالها وهويتها الوطنية.
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