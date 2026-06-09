ترامب: سنحصل على نصف نفط إيران

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القوة هي المحدد الأساسي للنصر في الحرب مع إيران، مقترحا أن تحصل واشنطن على نصف إنتاج النفط الإيراني مقابل إعادة إعمار إيران.



وفي مقابلة مع قناة إيه بي سي نيوز، اختصر ترامب فلسفته في التعامل مع الملف الإيراني قائلا: "الأمر في الواقع بسيط للغاية. من يملك القوة ينتصر. نحن نمتلك كل القوة".

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