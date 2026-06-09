الثلاثاء 2026-06-09 11:53 م

ترامب: سنحصل على نصف نفط إيران

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 11:20 م

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القوة هي المحدد الأساسي للنصر في الحرب مع إيران، مقترحا أن تحصل واشنطن على نصف إنتاج النفط الإيراني مقابل إعادة إعمار إيران.

وفي مقابلة مع قناة إيه بي سي نيوز، اختصر ترامب فلسفته في التعامل مع الملف الإيراني قائلا: "الأمر في الواقع بسيط للغاية. من يملك القوة ينتصر. نحن نمتلك كل القوة".

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وحذر الرئيس الأمريكي من أن استمرار عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى عواقب كارثية على إيران، مضيفا: "إذا كان الناس أغبياء، فسننتهي إلى شيء يتعين علينا فيه محو بنية تحتية بأكملها لأمة".

 
 


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