ترامب: سنرسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

الوكيل الإخباري- تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالأسلحة "الدفاعية".

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