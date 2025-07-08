الثلاثاء 2025-07-08 04:45 ص
 

ترامب: سنرسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 08-07-2025 04:00 ص

الوكيل الإخباري-   تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالأسلحة "الدفاعية".

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وقال ترامب خلال لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سنقوم بإرسال المزيد من الأسلحة. يجب علينا ذلك. يجب أن تكون لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم. إنهم يتعرضون الآن لضربات قوية جدا. سنرسل المزيد من الأسلحة، أولا وقبل كل شيء أسلحة دفاعية".

يذكر أنه في 2 يوليو الجاري، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الولايات المتحدة ستعلق عملية شحن الصواريخ الاعتراضية لأنظمة باتريوت الدفاعية، والذخائر العالية الدقة GMLRS، وصواريخ هيلفاير الموجهة، ومنظومات ستينغر الصاروخية المحمولة، وعدد من الأسلحة الأخرى لأوكرانيا.

واستدعت الخارجية الأوكرانية القائم بأعمال السفير الأمريكي في كييف جون غينكل لبحث هذه المعلومات. وفي مؤتمر صحفي، صرح شون بارنيل، مساعد وزير الدفاع الأمريكي للعلاقات العامة، بأن البنتاغون لا يحدد قائمة الأسلحة التي لا تزال تُشحن لأوكرانيا.

 
 
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