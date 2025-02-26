ترامب: سنرفع التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك إلى 45% وبنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية قدرها 25% على وارداتهما، وتم تأجيلها لمدة شهر بعد مفاوضات مع الجانبين.
ووصفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في وقت سابق، خطر فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السلع الكندية بأنه تهديد لوجود البلاد.
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