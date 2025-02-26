ترامب: سنرفع التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك إلى 45% وبنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن سترفع التعريفات الجمركية على كندا و المكسيك إلى 45% في الثاني من شهر أبريل.

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وأوضح ترامب، قائلا: "كندا تعتمد علينا بنسبة 95% ونحن نعتمد عليهم بنسبة 4% فقط، سنرفع التعريفات الجمركية على كندا و المكسيك إلى 45% وبنسبة 25% على دول الاتحاد الأوروبي".