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ترامب: سنرفع التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك إلى 45% وبنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي

ترامب
ترامب
الأربعاء، 26-02-2025 09:11 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن سترفع التعريفات الجمركية على كندا و المكسيك إلى 45% في الثاني من شهر أبريل.

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وأوضح ترامب، قائلا: "كندا تعتمد علينا بنسبة 95% ونحن نعتمد عليهم بنسبة 4% فقط، سنرفع التعريفات الجمركية على كندا و المكسيك إلى 45% وبنسبة 25% على دول الاتحاد الأوروبي".

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه سيفرض رسوما جمركية بالمثل على بلدان حليفة في مجموعة من القطاعات، مما أثار احتجاج كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي خصوصا.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية قدرها 25% على وارداتهما، وتم تأجيلها لمدة شهر بعد مفاوضات مع الجانبين.

ووصفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في وقت سابق، خطر فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السلع الكندية بأنه تهديد لوجود البلاد.

 
gnews

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