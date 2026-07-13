ترامب: سنسيطر على مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم. اضافة اعلان





وأضاف "سنسيطر على المضيق، وربما سنديره، ويجب تعويضنا عن ذلك".





