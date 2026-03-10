الثلاثاء 2026-03-10 08:49 ص

ترامب: سنضرب إيران بقوة أكبر إذا أوقفت تدفق النفط بمضيق هرمز

ارشيفية
 
الثلاثاء، 10-03-2026 07:28 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر بكثير إذا أوقفت طهران تدفق النفط عبر مضيق هرمز.اضافة اعلان


وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "إذا قامت إيران بأي عمل يوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة الأميركية بقوة أكبر عشرين ضعفا مما تلقته حتى الآن".

وأضاف "علاوة على ذلك، سندمر أهدافا يسهل تدميرها، مما سيجعل من المستحيل عمليا على إيران أن يعاد بناؤها كدولة مرة أخرى- سيحل عليها الموت والنار والغضب - لكني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك!".

وقال الحرس الثوري الإيراني، فجر الثلاثاء، إن طهران هي من ستحدد نهاية الحرب، ردا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سير العمليات العسكرية.

وأكد الحرس الثوري استعداد إيران لمواجهة الأسطول الأميركي في مضيق هرمز، محذرا من أن طهران لن تسمح بتصدير أي لتر نفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
 
 


