ترامب: سنضرب إيران فورا في حال مواصلتها برنامجها النووي

الوكيل الإخباري- توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن الولايات المتحدة ستوجه ضربات إليها في حال مواصلتها تطوير البرنامج النووي والصواريخ البالستية.



وقال ترامب للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا ستدعم واشنطن ضربات إسرائيلية محتملة ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق: "في حال مضيهم قدما بالصواريخ والبرنامج النووي، سيكون ذلك سريعا، نعم سنقوم بذلك بلا شك، وسنفعل ذلك فورا".

وأضاف ترامب: "أسمع الآن أن إيران تحاول البناء مجددا. وإذا فعلت ذلك، فإنه سيتعين علينا ضربهم... وسنضربهم بشدة".



وأعرب عن أمله في "ألا يحدث ذلك".



وجاء ذلك خلال لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقره في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، اليوم الاثنين.