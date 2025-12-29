ترامب: سنضرب إيران فورا في حال مواصلتها برنامجها النووي

وقال ترامب للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا ستدعم واشنطن ضربات إسرائيلية محتملة ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق: "في حال مضيهم قدما بالصواريخ والبرنامج النووي، سيكون ذلك سريعا، نعم سنقوم بذلك بلا شك، وسنفعل ذلك فورا".
وأضاف ترامب: "أسمع الآن أن إيران تحاول البناء مجددا. وإذا فعلت ذلك، فإنه سيتعين علينا ضربهم... وسنضربهم بشدة".
وأعرب عن أمله في "ألا يحدث ذلك".
وجاء ذلك خلال لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقره في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، اليوم الاثنين.
يذكر أن الولايات المتحدة قد ضربت موقع "فوردو" النووي الإيراني في يونيو الماضي، ودعمت بذلك العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران التي استهدفت المواقع النووية والعسكرية الإيرانية واستمرت 12 يوما.
RT
