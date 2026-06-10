ترامب: سنضرب إيران مجددا بقوة اليوم

وقال ترامب: "نريد اتفاقا له مغزى وقابلا للتطبيق، ولن أقول ما إذا كنا نعتزم تدمير الجسور أو محطات الطاقة".
وكان ترامب قد قال إن الجيش الإيراني يعيش "حالة فوضى كاملة وشاملة"، مؤكدا أن أجزاء كبيرة منه، بما في ذلك القوات البحرية والجوية، "لم تعد موجودة".
وأضاف ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن إيران "هزمت بالكامل"، واصفا إياها بأنها "كثيرة الكلام ومن دون أفعال".
كما وصف ترامب إيران بأنها "متنمر الشرق الأوسط"، مضيفا أن هذا المتنمر "مات".
وقال إن إيران استغرقت وقتا طويلا للتفاوض على اتفاق كان سيكون "رائعا بالنسبة لها"، مشيرا إلى أنها "ستضطر الآن إلى دفع الثمن" نتيجة ذلك.
ونقلت قناة فوكس نيوز الأربعاء عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله في مقابلة عبر الهاتف إن من المحتمل أن يأمر بشن ضربات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية لأن طهران تستغرق وقتا طويلا جدا للتوصل إلى اتفاق.
-
أخبار متعلقة
-
أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
-
أول رد من إيران على تهديد ترامب بقصف البلاد
-
الجيش الفرنسي يعلن مقتل جندي في إطلاق نار في لبنان
-
الهند: 3 بحارة من رعايانا مفقودون بعد هجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان
-
مجلس وكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بإعلان مخزونها من اليورانيوم
-
أقمار اصطناعية تكشف تحركات الاحتلال شمال الخط الأزرق في لبنان
-
ما مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن في ظل التصعيد الأخير؟
-
الولايات المتحدة تتوقع استكمال الجدار عند حدود المكسيك بحلول أواخر 2027