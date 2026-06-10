ترامب: سنضرب إيران مجددا بقوة اليوم

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الوكيل الإخباري- توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بضرب إيران مجددا بقوة اليوم. اضافة اعلان





وقال ترامب: "نريد اتفاقا له مغزى وقابلا للتطبيق، ولن أقول ما إذا كنا نعتزم تدمير الجسور أو محطات الطاقة".



وكان ترامب قد قال إن الجيش الإيراني يعيش "حالة فوضى كاملة وشاملة"، مؤكدا أن أجزاء كبيرة منه، بما في ذلك القوات البحرية والجوية، "لم تعد موجودة".



وأضاف ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن إيران "هزمت بالكامل"، واصفا إياها بأنها "كثيرة الكلام ومن دون أفعال".



كما وصف ترامب إيران بأنها "متنمر الشرق الأوسط"، مضيفا أن هذا المتنمر "مات".



وقال إن إيران استغرقت وقتا طويلا للتفاوض على اتفاق كان سيكون "رائعا بالنسبة لها"، مشيرا إلى أنها "ستضطر الآن إلى دفع الثمن" نتيجة ذلك.



ونقلت قناة فوكس نيوز الأربعاء عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله في مقابلة عبر الهاتف إن من المحتمل أن يأمر بشن ضربات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية لأن طهران تستغرق وقتا طويلا جدا للتوصل إلى اتفاق.





