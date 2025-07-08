الثلاثاء 2025-07-08 11:09 م
 

ترامب: سنفرض رسوما جمركية 10% على دول "بريكس" قريبا جدا

قادة دول مجموعة "بريكس"
قادة دول مجموعة "بريكس"
 
الثلاثاء، 08-07-2025 09:54 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن واشنطن ستفرض رسوما جمركية على دول مجموعة "بريكس" بنسبة 10% "قريبا جدا".اضافة اعلان


وقال ترامب خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين في البيت الأبيض: "أي دولة عضو في مجموعة بريكس ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10% قريبا جدا".
 
 
gnews

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