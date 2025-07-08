ترامب: سنفرض رسوما جمركية 10% على دول "بريكس" قريبا جدا

09:54 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن واشنطن ستفرض رسوما جمركية على دول مجموعة "بريكس" بنسبة 10% "قريبا جدا". اضافة اعلان





وقال ترامب خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين في البيت الأبيض: "أي دولة عضو في مجموعة بريكس ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10% قريبا جدا".