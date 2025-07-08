ترامب: سنفرض رسوما جمركية 10% على دول "بريكس" قريبا جدا

وقال ترامب خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين في البيت الأبيض: "أي دولة عضو في مجموعة بريكس ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10% قريبا جدا".
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