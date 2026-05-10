ترامب: سنقصف من يقترب من اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأنقاض في إيران

الوكيل الإخباري- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير أي جهة تحاول الاقتراب من مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب المدفونة تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن "قوة الفضاء" تقوم بمراقبتها باستمرار.



وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "إذا اقترب أي أحد من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض، فسنعلم بذلك وسنقوم بتفجيره".

