الأحد 2026-05-10 07:41 م

ترامب: سنقصف من يقترب من اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأنقاض في إيران

ب
أرشيفية
 
الأحد، 10-05-2026 05:25 م

الوكيل الإخباري- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير أي جهة تحاول الاقتراب من مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب المدفونة تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن "قوة الفضاء" تقوم بمراقبتها باستمرار.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "إذا اقترب أي أحد من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض، فسنعلم بذلك وسنقوم بتفجيره".

اضافة اعلان


وأضاف: "لقد أنشأت شيئا يُسمى "قوة الفضاء" وهم يراقبون ذلك وإذا اقترب أي أحد من الموقع، فسيكونون على علم بذلك وسنقوم بتدميرهم"، مؤكدا في معرض حديثه عن مصير هذا اليورانيوم أنه "سنحصل على ذلك في وقت ما".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: يمكن الدخول إلى إيران والاستيلاء على اليورانيوم المخصب

علم باكستان

أخبار محلية الأردن يدين هجومًا إرهابيًا استهدف نقطة شرطة في شمال غرب باكستان

مدخل مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية وزارة الطاقة: مشروع الأمونيا الخضراء يوفر فرص عمل وتكنولوجيا حديثة

علم ايران

عربي ودولي إيران: نشر أو تمركز مدمرات حول مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة تصعيد للأزمة

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية المومني: الشباب شركاء في التحديث وخط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي

ل

منوعات بريطانيا.. بيع الدمية "الأكثر رعبا في العالم" في مزاد علني بسعر قياسي - صور

ب

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت



 
 






الأكثر مشاهدة

 