الثلاثاء 2026-03-03 10:28 م

ترامب: سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 03-03-2026 09:31 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا؛ بعد رفضها السماح للجيش الأميركي باستخدام قواعدها في مهام مرتبطة بالغارات على إيران.

اضافة اعلان


وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "موقف إسبانيا سيئ جدا" مشيرا إلى أنه طلب من وزير الخزانة سكوت بيسنت "وقف جميع الاتفاقات" مع إسبانيا.


وأردف قائلا: "سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة معها".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللواء الركن الحنيطي: حماية سماء المملكة واجب لا يقبل التهاون

أخبار محلية الحنيطي: لن نسمح باختراق الأجواء الأردنية من أي طرف وسنتعامل بحزم مع أي تهديد

طهران

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنى في "قم" مرتبط بترتيبات خلافة خامنئي

علم الأردن

أخبار محلية حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات

العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "فكرة أمل" التطوعية

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "فكرة أمل" التطوعية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

صاروخ إيراني في السماء.

عربي ودولي أ ف ب: سماع دوي انفجارات قوية في دبي وأبوظبي والدوحة

ب

عربي ودولي مطار بن غوريون في إسرائيل يستعد لاستئناف الرحلات الجوية تدريجيا



 






الأكثر مشاهدة