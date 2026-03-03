ترامب: سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "موقف إسبانيا سيئ جدا" مشيرا إلى أنه طلب من وزير الخزانة سكوت بيسنت "وقف جميع الاتفاقات" مع إسبانيا.
وأردف قائلا: "سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة معها".
-
