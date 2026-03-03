ترامب: سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا؛ بعد رفضها السماح للجيش الأميركي باستخدام قواعدها في مهام مرتبطة بالغارات على إيران.

وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "موقف إسبانيا سيئ جدا" مشيرا إلى أنه طلب من وزير الخزانة سكوت بيسنت "وقف جميع الاتفاقات" مع إسبانيا.