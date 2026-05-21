ترامب: سننتظر رد إيران لبضعة أيام

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنتظر رد إيران "لبضعة أيام"، مؤكدا أن واشنطن "لن تخفف من شيء حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

وأضاف ترامب، في تصريحات بشأن إيران، أن الولايات المتحدة "تتعامل مع أفراد عقلاء"، مشددا على ضرورة "الحصول على الرد الصحيح" من طهران.