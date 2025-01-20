 
الإثنين 2025-01-20 10:29 م
 

ترامب: سننسحب من اتفاق باريس للمناخ

ترامب
ترامب
الإثنين، 20-01-2025 09:55 م
الوكيل الإخباري-   أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تريد الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية.اضافة اعلان


وقال البيت الأبيض، في بيان، بعيد أداء ترامب اليمين الدستورية "سينسحب الرئيس ترامب من اتفاق باريس للمناخ".

وفي خطاب ألقاه بعد أدائه اليمين، قال ترامب "سنواصل عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري".
 
gnews

أحدث الأخبار

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح في ولايته الثانية

ترامب

عربي ودولي ترامب: سننسحب من اتفاق باريس للمناخ

ترامب ونتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يهنئ ترامب: أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا

ترامب

عربي ودولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب: سأضع أميركا أولا

السفيرة الأردنية

أخبار محلية السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة تشارك بحفل تنصيب ترامب

ترامب

عربي ودولي ترامب: سنستعيد قناة بنما وسنغير اسم خليج المكسيك

دونالد ترامب يؤدي اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

عربي ودولي رسميا .. ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة

بلدية غرب اربد

أخبار محلية بلدية غرب إربد تطالب بالإسراع بإنشاء مشروع محطة التنقية



 




الأكثر مشاهدة