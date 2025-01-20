ترامب: سننسحب من اتفاق باريس للمناخ

وقال البيت الأبيض، في بيان، بعيد أداء ترامب اليمين الدستورية "سينسحب الرئيس ترامب من اتفاق باريس للمناخ".
وفي خطاب ألقاه بعد أدائه اليمين، قال ترامب "سنواصل عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري".
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