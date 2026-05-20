ترامب: سننهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة

05:28 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر الأربعاء، لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "ستنهي الحرب بسرعة كبيرة" مع إيران. اضافة اعلان





وأضاف ترامب، "الإيرانيون سئموا من الصراع ونأمل التوصل إلى تسوية سريعة للحرب وإنهائها بطريقة لطيفة".



وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "السلاح النووي يسيطر على تفكير الإيرانيين".



وقال ترامب إن واشنطن "قامت بعمل مذهل في إيران"، مضيفا أن القوات الأميركية "دمرت بحرية إيران وقواتها الجوية ودفاعاتها".



كما توقع ترامب انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع استمرار العمليات والتطورات المرتبطة بالحرب مع إيران.



ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، على قرار رمزي يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران، وسط تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب ومسارها الغامض.



واجتاز القرار الذي يعد بمثابة توبيخ نادر من نوعه في زمن الحرب لقائد أعلى للقوات المسلحة، تصويتا إجرائيا بغالبية 50 صوتا مقابل 47، وهي المرة الأولى التي يمرر فيها أي من مجلسي الكونغرس تشريعا يسعى إلى تقييد العمليات العسكرية ضد إيران منذ اندلاع الحرب قبل 11 أسبوعا.





