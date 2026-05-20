الأربعاء 2026-05-20 06:03 ص

ترامب: سننهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 20-05-2026 05:28 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر الأربعاء، لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "ستنهي الحرب بسرعة كبيرة" مع إيران.اضافة اعلان


وأضاف ترامب، "الإيرانيون سئموا من الصراع ونأمل التوصل إلى تسوية سريعة للحرب وإنهائها بطريقة لطيفة".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "السلاح النووي يسيطر على تفكير الإيرانيين".

وقال ترامب إن واشنطن "قامت بعمل مذهل في إيران"، مضيفا أن القوات الأميركية "دمرت بحرية إيران وقواتها الجوية ودفاعاتها".

كما توقع ترامب انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع استمرار العمليات والتطورات المرتبطة بالحرب مع إيران.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، على قرار رمزي يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران، وسط تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب ومسارها الغامض.

واجتاز القرار الذي يعد بمثابة توبيخ نادر من نوعه في زمن الحرب لقائد أعلى للقوات المسلحة، تصويتا إجرائيا بغالبية 50 صوتا مقابل 47، وهي المرة الأولى التي يمرر فيها أي من مجلسي الكونغرس تشريعا يسعى إلى تقييد العمليات العسكرية ضد إيران منذ اندلاع الحرب قبل 11 أسبوعا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات أميركية خلال تحميل ذخائر

عربي ودولي البنتاغون يعلن خفض ألوية الجيش الأميركي في أوروبا

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على قرار يقيّد صلاحيات دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران

عربي ودولي مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على قرار يقيّد صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران

الاتحاد الأوروبي: اتفاق الرسوم الجمركية مع واشنطن يعزز استقرار العلاقات التجارية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي: اتفاق الرسوم الجمركية مع واشنطن يعزز استقرار العلاقات التجارية

ترامب

عربي ودولي ترامب: سننهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة

وفيات الأربعاء 20-5-2026

الوفيات وفيات الأربعاء 20-5-2026

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي غارات اسرائيلية تودي بحياة 6 لبنانيين

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية

عربي ودولي روسيا تطلق تدريبات عسكرية نووية



 
 






الأكثر مشاهدة

 