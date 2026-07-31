ترامب: سنواصل توجيه ضربات قوية على إيران

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن ما يتعين على الولايات المتحدة فعله هو "مواصلة تحقيق الانتصار"، معتبرا أن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى تطورات بشأن إيران.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال،الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد من 10 إلى 14 يوما، في وقت تواصل واشنطن بحث خياراتها العسكرية والدبلوماسية.
وبحسب الصحيفة، تتضمن الخطة المقترحة ضربات جوية تستهدف القدرات الصاروخية والبنية العسكرية الإيرانية، فيما يؤيد وزير الدفاع بيت هيغسيث تنفيذها، بينما يحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من مخاطر توسيع العمليات وتأثيرها على مخزونات الدفاع الجوي وجاهزية القوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يميل إلى خيار التصعيد، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، مع استمرار دراسة المسار الدبلوماسي.
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