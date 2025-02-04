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ترامب سيأمر بانسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان وحظر تمويل الأونروا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الثلاثاء، 04-02-2025 02:05 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول بالبيت الأبيض الاثنين، إن من المتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا الثلاثاء بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).اضافة اعلان


كان ترامب قد أمر في السابق بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني.

كما قال ترامب، إنه لا توجد ضمانات بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، فيما قال مبعوثه إن الاتفاق صامد في الوقت الحالي.

وأدلى ترامب والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بهذه التصريحات لصحفيين في البيت الأبيض.
 
gnews

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