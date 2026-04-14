ترامب: سيتم تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار

الوكيل الإخباري- حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، من أن قواته ستدمر أي “سفن هجومية سريعة” عائدة لإيران تسعى لكسر الحصار الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على موانئها اعتباراً من اليوم. كما كشف أن إيران تريد إبرام اتفاق، موضحاً أنه لن يوافق على أي اتفاق يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

