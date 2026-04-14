ترامب: سيتم تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الثلاثاء، 14-04-2026 12:01 ص

الوكيل الإخباري-   حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، من أن قواته ستدمر أي “سفن هجومية سريعة” عائدة لإيران تسعى لكسر الحصار الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على موانئها اعتباراً من اليوم. كما كشف أن إيران تريد إبرام اتفاق، موضحاً أنه لن يوافق على أي اتفاق يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال”: “تحذير: إذا اقتربت أي من هذه السفن من حصارنا، سيتم القضاء عليها فوراً”، في إشارة ضمنية إلى الزوارق الهجومية السريعة التي تحوزها إيران.

 
 


