ترامب سيحضر جنازة جيمي كارتر

وعندما دخل ترامب حفل رأس السنة الجديدة في منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء، سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتزم حضور جنازة كارتر في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، في واشنطن العاصمة.
وردَّ ترامب: "نعم، سأكون هناك. لقد جرت دعوتنا".
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