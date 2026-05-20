الأربعاء 2026-05-20 10:17 ص

ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل

أعلام دول مجموعة السبع
 
الأربعاء، 20-05-2026 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   أكد مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا الشهر المقبل، على الرغم من التباينات بين واشنطن وحلفائها بشأن قضايا عدة من بينها حرب إيران والرسوم الجمركية.اضافة اعلان


ومن المقرر أن تعقد القمة التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، في الفترة من 15 إلى 17 حزيران في مدينة إيفيان السياحية في الألب.

وأعلن البيت الأبيض في كانون الثاني أن فرنسا عدّلت مواعيد القمة لتتناسب مع جدول أعمال ترامب الذي سيحتفل في 14 حزيران بعيد ميلاده الثمانين.

وذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأميركي يرغب في بحث قضايا تشمل الذكاء الاصطناعي والتجارة ومكافحة الجريمة.

لكن القمة ستعقد في ظل توترات بين الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في المجموعة، خاصة بشأن الحرب التي شنها ترامب على إيران في شباط.

وانتقد ترامب حلفاء بلاده بشدة لعدم تقديمهم المساعدة من أجل فتح مضيق هرمز الذي تسبب إغلاقه بارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأعرب حلفاء غربيون، بمن فيهم مجموعة السبع، عن مخاوفهم بشأن تأثير الحرب على اقتصاداتهم، لا سيما أنهم يتعاملون في الوقت نفسه مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
 
 


