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ترامب سيدلي ببيان اليوم الأربعاء

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 06-08-2025 09:42 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيدلي ببيان، اليوم الأربعاء، من المكتب البيضاوي دون ذكر فحوى أو موضوع البيان المرتقب.اضافة اعلان


وذكرت مصادر مطلعة أن جدول أعمال الرئيس: "في الساعة 4:30 بعد الظهر بتوقيت واشنطن، سيلقي الرئيس بيانًا في المكتب البيضاوي"، مع الإشارة إلى أن تغطية كلمته ستُعهد إلى فريق صحفي مخصص من مراسلي البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة "ستقرّر لاحقًا ما إذا كانت ستفرض رسومًا جمركية على روسيا وشركائها التجاريين".

وقال في تصريحات أخرى إنه سيُعلن عن رفع كبير للرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

كما وصل صباح اليوم الأربعاء، المبعوث الأميركي الخاص للتسوية في أوكرانيا ستيف ويتكوف إلى موسكو، في زيارة خامسة من نوعها منذ بداية العام.

 
 
gnews

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