الثلاثاء 2025-12-23 08:29 ص

ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

لرئيس الأميركي دونالد ترامب
لرئيس الأميركي دونالد ترامب
الثلاثاء، 23-12-2025 06:40 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيكون من "الحكمة" أن يتنحى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن منصبه.اضافة اعلان


وردا على سؤال صحفيين في منزله بولاية فلوريدا عما إذا كانت تهديدات واشنطن لكراكاس تهدف إلى إنهاء رئاسة مادورو المستمرة منذ 12 عاما، قال ترامب "الأمر متروك له ليقرر ما يريد فعله. أعتقد أنه سيكون من الحكمة" أن يتنحى.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم الاثنين إن على الرئيس الفنزويلي "الرحيل"، في واحد من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن واشنطن تسعى إلى تغيير القيادة في كراكاس.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان

ترامب يهاجم بايدن

عربي ودولي ترامب يهاجم بايدن مجددا

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم

عربي ودولي وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: على مادورو "الرحيل"

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

يكون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة

الطقس زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء

لرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

تعبيرية

وظائف مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة - أسماء

تعبيرية

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة