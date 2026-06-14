ترامب سيلتقي قادة من الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبع

الوكيل الإخباري- قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع قادة من الشرق الأوسط، وسيشارك في جلسة عمل مع الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في فرنسا هذا الأسبوع.

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