ترامب سيلتقي قادة من الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبع

ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى إيفيان بفرنسا لحضور قمة مجموعة السبع في وقت مبكر يوم الاثنين بعد حضور فعالية للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض اليوم الأحد.
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