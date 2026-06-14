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ترامب سيلتقي قادة من الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبع

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 14-06-2026 08:16 ص

الوكيل الإخباري-    قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية  إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع قادة من الشرق الأوسط، وسيشارك في جلسة عمل مع الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في فرنسا هذا الأسبوع.

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ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى إيفيان بفرنسا لحضور قمة مجموعة السبع في وقت مبكر يوم الاثنين بعد حضور فعالية للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض اليوم الأحد. 

 
 


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