 
الأحد 2025-01-19 10:01 ص
 

ترامب: سيندلع الجحيم إذا لم نُحترم ويصمد اتفاق غزة

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
الأحد، 19-01-2025 08:41 ص
الوكيل الإخباري-  مع ترقب دخول اتفاق وقف النار في غزة حيز التنفيذ، أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه "إذا لم يتم احترامنا ويصمد اتفاق غزة سيندلع الجحيم".اضافة اعلان


وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "إني بي سي" الأميركية أنه سيكون من الجيد أن يصمد اتفاق غزة، كاشفا أنه سيجتمع مع نتنياهو قريبا "إلى حد ما"

كما أوضح ترامب أنه قال لنتنياهو إن الأمر في غزة يجب أن ينتهي، وأنه إذا تم احترام الولايات المتحدة سيصمد اتفاق غزة.

وسيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة 0630 بتوقيت جرينتش الأحد. ويتوقع البيت الأبيض إطلاق سراح 3 أسيرات وإرسالهن إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم الأحد بمساعدة الصليب الأحمر.

ومن المقرر أن يتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 أسيرا من بين 98، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين ومرضى ومصابون.

في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما يقرب من ألفي فلسطيني من سجونها.

وتتضمن هذه القائمة 737 أسيرا من الذكور والإناث والقصر، بعضهم عناصر في المقاومة الفلسطينية وتم إدانتهم بهجمات أسقطت عشرات القتلى الإسرائيليين، بالإضافة إلى مئات الفلسطينيين من غزة المخطوفين من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية التفاصيل صباح أمس السبت إلى جانب اتفاق وقف إطلاق النار، والذي نص على إطلاق سراح 30 سجينا فلسطينيا مقابل كل أسيرة اليوم الأحد.

وقال كبير المفاوضين الأمريكيين بريت مكجورك إنه بعد إطلاق سراح الأسيرات اليوم الأحد، ينص الاتفاق على إطلاق سراح أربع أسيرات أخريات بعد سبعة أيام، ثم إطلاق سراح ثلاث أسيرات كل سبعة أيام بعد ذلك.

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