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ترامب: شركات النفط تجني أرباحا طائلة من الحرب على إيران

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تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 11:24 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين، إن شركات النفط الكبرى تحقق أرباحا طائلة بسبب ارتفاع الأسعار الناتج من نقص النفط الخام على خلفية الحرب مع إيران، في محاولة لتحسين وضعية حزبه الجمهوري قبيل انتخابات منتصف الولاية.

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وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لا يعجبني ذلك. إنهم يجنون أموالا كثيرة جدا. بسبب النقص في المعروض هم يحققون أرباحا كبيرة".


يشكّل ارتفاع أسعار البنزين قضية سياسية رئيسية بالنسبة لترامب، قبل أشهر قليلة من انتخابات تشرين الثاني، التي سيسعى خلالها الديمقراطيون إلى انتزاع السيطرة على الكونغرس من الجمهوريين.
وارتفع متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة بأكثر من 37% منذ بداية الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر شباط.


شهدت الحرب ردا إيرانيا انتقاميا وشلّت طهران مضيق هرمز الحيوي، ما أدّى إلى ارتفاع صاروخي في أسعار الطاقة.


وأعلنت شركتا النفط الأميركيتان العملاقتان إكسون موبيل وشيفرون الجمعة، عن أرباح قياسية، عكست مكاسب كبيرة من حرب الشرق الأوسط عوّضت التداعيات السلبية على الشركتين.


وتجاوزت أرباح إكسون موبيل في الربع الثاني من العام ضعفي مستواها لتصل إلى 14.5 مليار دولار، بينما سجّلت شيفرون 12.1 مليار دولار، أي أكثر من 5 أضعاف مستوى أرباحها في الربع نفسه من العام الماضي.

 
 


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