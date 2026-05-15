الجمعة 2026-05-15 01:45 ص

ترامب: شي عرض المساعدة في إعادة فتح هرمز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الجمعة، 15-05-2026 12:57 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن نظيره الصيني شي جينبينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

اضافة اعلان


وصرّح ترامب لقناة فوكس نيوز، بعد لقاء مع شي في بكين، "قال إنه لن يقدم معدات عسكرية... لقد شدد على ذلك".


وأضاف "إنه يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحا، وقال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق، فأنا أرغب في المساعدة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: شي عرض المساعدة في إعادة فتح هرمز

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي ترحيب أممي بتمويل أميركي إضافي بقيمة 1.8 مليار دولار للعمليات الإنسانية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الصين وافقت على شراء 200 طائرة من شركة بوينغ

ل

أخبار محلية مدرب النشامى: يزن النعيمات وقع لنادي شباب الأهلي الإماراتي

ىت

أخبار محلية مدرب النشامى: سنلعب مع سويسرا وكولومبيا قبل كأس العالم

ت

أخبار محلية مدرب النشامى: صيصا يقدم مستوى متباين وهناك لاعبين أفضل منه

السعودية تدعو إلى "عدم التصعيد" مع ترنح وقف النار الأميركي الإيراني

عربي ودولي السعودية: 100 ألف ريال غرامة لمؤوي مخالفي الحج

ب

أخبار محلية مدرب النشامى: ما حدث مع أبو ليلى مؤخرا غير مقبول



 
 






الأكثر مشاهدة

 