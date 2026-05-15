ترامب: شي عرض المساعدة في إعادة فتح هرمز

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن نظيره الصيني شي جينبينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصرّح ترامب لقناة فوكس نيوز، بعد لقاء مع شي في بكين، "قال إنه لن يقدم معدات عسكرية... لقد شدد على ذلك".