ترامب: شي يؤيّد عدم حصول إيران على سلاح نووي ويريدها أن تفتح مضيق هرمز

03:31 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن نظيره الصيني شي جينبينغ يؤيد عدم حصول إيران على سلاح نووي. اضافة اعلان





وأضاف ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته الى بلاده، "إنه (شي) يشعر بقوة أنه لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي ويريدهم أن يفتحوا المضيق"، في إشارة إلى مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط والغاز المسال.



الرسوم الجمركية



قال ترامب إنه لم يبحث مع جينبينغ، في مسألة الرسوم الجمركية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.



وأوضح "لم نتحدث في الأمر. هم يدفعون رسوما جمركية، رسوما جمركية مهمة، لكننا لم نتحدث في الأمر... لم يتم التطرق الى الموضوع".



تايوان



قال ترامب، إنه تحدث مع نظيره الصيني شي جينبينغ "كثيرا" عن تايوان خلال زيارته لبكين، لكنه لم يقدم له أي تعهدات.



وأضاف "لقد تحدثت أنا والرئيس شي كثيرا عن تايوان".



وردّا على سؤال بشأن تحذير شي من نشوب نزاع مع واشنطن بشأن الجزيرة ذات الحكم الذاتي، صرّح ترامب "لا أعتقد ذلك... هو لا يريد أن يرى حربا. لا يريد أن يشهد تحركا نحو الاستقلال".



وأضاف "موقفه من تايوان قوي جدا، ولم أقدم تعهدا في أي اتجاه".



وشدد على أن نظيره الصيني "لا يريد أن يرى صراعا من أجل الاستقلال... لم أعلق على ذلك، بل اكتفيت بالاستماع إليه".



قبل القمة، قال ترامب إنه سيتحدث مع شي بشأن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، وهو ما يمثل خروجا عن موقف واشنطن السابق بعدم استشارة بكين في هذا الشأن.



وفي حديثه للصحافيين الجمعة، قال الرئيس الأميركي بشأن بيع الأسلحة "سأتخذ قرارا خلال الفترة القصيرة القادمة".



لا تعترف الولايات المتحدة إلا ببكين، لكن قانونا أميركيا يلزمها بتزويد تايوان بالأسلحة للدفاع عنها.





