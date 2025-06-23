ترامب: "ضرر هائل" للمواقع النووية الإيرانية بعد الضربات الأميركية

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الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس دونالد ترامب الأحد، أن الضربات الأميركية دمرت المواقع النووية الإيرانية المستهدفة، رغم تحذير مسؤولين من أن الحجم الحقيقي للأضرار لا يزال غير واضح. اضافة اعلان





وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "لحق ضرر هائل بجميع المواقع النووية في إيران، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية. التدمير مصطلح دقيق"، دون أن يُرفق منشوره بالصور التي أشار إليها.



وأضاف ترامب: "الضرر الأكبر وقع على عمق كبير تحت مستوى سطح الأرض. إصابة محققة لنقطة الهدف الرئيسة".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن ليل السبت - الأحد، أن الجيش الأميركي نفذ "هجومًا ناجحًا جدًا" على 3 مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.



وتوالت ردود الفعل الدولية على الضربات الأميركية على مواقع نووية وعسكرية. ويترقّب العالم رد إيران بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية الرئيسة، لتنضم بذلك إلى إسرائيل في أكبر عمل عسكري غربي يستهدف إيران منذ 1979.



وكالات