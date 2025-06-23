الإثنين 2025-06-23 08:43 ص
 

ترامب: "ضرر هائل" للمواقع النووية الإيرانية بعد الضربات الأميركية

صورة من الأقمار الصناعية تُظهر مشهدا مُقرّبا للمباني المُدمّرة في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، بعد تعرّضه لغارات جوية أميركية
صورة من الأقمار الصناعية تُظهر مشهدا مُقرّبا للمباني المُدمّرة في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، بعد تعرّضه لغارات جوية أميركية
 
الإثنين، 23-06-2025 07:43 ص
الوكيل الإخباري-  أكّد الرئيس دونالد ترامب الأحد، أن الضربات الأميركية دمرت المواقع النووية الإيرانية المستهدفة، رغم تحذير مسؤولين من أن الحجم الحقيقي للأضرار لا يزال غير واضح.اضافة اعلان


وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "لحق ضرر هائل بجميع المواقع النووية في إيران، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية. التدمير مصطلح دقيق"، دون أن يُرفق منشوره بالصور التي أشار إليها.

وأضاف ترامب: "الضرر الأكبر وقع على عمق كبير تحت مستوى سطح الأرض. إصابة محققة لنقطة الهدف الرئيسة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن ليل السبت - الأحد، أن الجيش الأميركي نفذ "هجومًا ناجحًا جدًا" على 3 مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وتوالت ردود الفعل الدولية على الضربات الأميركية على مواقع نووية وعسكرية. ويترقّب العالم رد إيران بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية الرئيسة، لتنضم بذلك إلى إسرائيل في أكبر عمل عسكري غربي يستهدف إيران منذ 1979.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة أقمار صناعية تُظهر مجمع فوردو النووي في إيران بعد تعرضه لقصف أميركي

عربي ودولي طهران تدرس الرد على واشنطن بعد هجومها على مواقعها النووية

يرثر

مناسبات الدكتورة رؤى عريقات .. ألف مبارك النجاح

ل

أخبار محلية طلبة الثانوية يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم الاثنين

الرحلات الجوية

عربي ودولي شركات الطيران تواصل تجنب المجال الجوي في الشرق الأوسط

ل

عربي ودولي هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في كرمانشاه بإيران

ل

عربي ودولي الجيش الإيراني يسقط مسيّرة إسرائيلية

تعبيرية

أخبار محلية 3 إصابات بحادث تصادم في عجلون بعد قطع إشارة حمراء

ب

أسواق ومال الذهب يواصل تألقه وسط ضبابية حول الصراع بالشرق الأوسط



 
 





الأكثر مشاهدة