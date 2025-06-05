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ترامب: طلبت من بوتين عدم الرد على الهجوم الأوكراني على القواعد الجوية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الخميس، 05-06-2025 11:20 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم الرد على الهجوم الأوكراني على القواعد الجوية الروسية.

وقال ترامب خلال لقائه بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، "قلت (لفلاديمير بوتين): لا تفعل ذلك. عليك أن لا تفعل ذلك. يجب أن تتوقّف. ولكن مجددا، هناك كراهية شديدة (بين أوكرانيا وروسيا)".

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