ترامب: طلبت من بوتين عدم الرد على الهجوم الأوكراني على القواعد الجوية

وقال ترامب خلال لقائه بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، "قلت (لفلاديمير بوتين): لا تفعل ذلك. عليك أن لا تفعل ذلك. يجب أن تتوقّف. ولكن مجددا، هناك كراهية شديدة (بين أوكرانيا وروسيا)".
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