ترامب: طهران تطور صواريخ قد تصل إلى الولايات المتحدة

09:03 ص

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، وهي تقنية بحوزة عدد محدود من الدول.





وقال ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد: "لقد طوروا بالفعل صواريخ يمكنها تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستكون قريبًا قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية".



وفي 2025، قدّرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية أن تكون إيران قادرة على تطوير صاروخ بالستي عابر للقارات بحلول 2035 "إذا قررت طهران متابعة هذه القدرة"، لكنها لم تذكر ما إذا كانت إيران قد اتخذت مثل هذا القرار.



وتمتلك طهران حاليًا صواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة يصل مداها إلى قرابة 3 آلاف كيلومتر، وفق دائرة أبحاث الكونغرس الأميركي.



وتقع الولايات المتحدة على بعد أكثر من 9 آلاف كيلومتر من الطرف الغربي لإيران.



واختتمت واشنطن وطهران جولتي محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يحل محل الاتفاق الذي انسحب منه ترامب خلال فترة ولايته الأولى.



وإلى جانب مطالبتها إيران مرارًا بوقف تخصيب اليورانيوم، سعت الولايات المتحدة أيضًا إلى إدراج برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها لمجموعات مسلحة في المنطقة على طاولة البحث، وهو ما رفضته طهران.



وأرسل ترامب قوة عسكرية ضخمة إلى الشرق الأوسط تشمل حاملتي طائرات وأكثر من 12 سفينة حربية، بالإضافة إلى عدد كبير من المقاتلات وأصول أخرى.



ويواصل ترامب تهديده بضرب إيران في حال فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق جديد. ومن المقرر استئناف المحادثات مع طهران الخميس.



وأكد ترامب أنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبدًا لطهران بتطوير سلاح نووي.



وقال ترامب: "نحن في مفاوضات معهم، وهم يريدون إبرام اتفاق، لكننا لم نسمع منهم تلك الكلمات السرية: (لن نمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا)".



وأضاف: "أفضل حل هذه المشكلة من خلال الدبلوماسية، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: لن أسمح أبدًا للدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وهو ما هم عليه إلى حد بعيد، بامتلاك سلاح نووي".







