 
الخميس 2025-01-23 09:44 ص
 

ترامب: على أراضينا 21 مليون مهاجر بسبب بايدن

ا
دونالد ترامب ويظهر خلفه جو بايدن
الخميس، 23-01-2025 08:12 ص

الوكيل الإخباري- حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه جو بايدن مسؤولية وجود 21 مليون مهاجر معظمهم "من المجرمين"، في أراضي الولايات المتحدة.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" معلقا على أزمة الهجرة في البلاد: "كان من الخطأ الفادح السماح للناس بالقدوم. وأنا أصدق الأرقام - 21 مليون شخص، ونسبة كبيرة منهم مجرمون من جميع أنحاء العالم".

اضافة اعلان


واعتبر ترامب أن هذا العدد الكبير من المهاجرين دخل الأراضي الأمريكية لأن بايدن "سمح بحدوث ذلك".


وفي وقت سابق وقع ترامب أمرا تنفيذيا ينص على وقف دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية عبر الحدود الجنوبية للبلاد وأصدر تعليمات بترحيلهم.


كما بدأ البنتاغون بنقل مروحيات إضافية وقوات أرضية إلى الحدود الجنوبية. وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن ترامب يستعد لإرسال تعزيزات عسكرية إضافية قوامها 10 آلاف جندي إلى الحدود مع المكسيك.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

مقاتلون من القسام في غزة أثناء تسليم أسيرات إسرائيليات

فلسطين إسرائيل تستعد لتسلم 4 أسيرات وبدء مفاوضات المرحلة الثانية

ت

اقتصاد محلي الأردن.. أسعار الذهب تستقر عند مستويات قياسية

نشر 1500جندي إضافي على الحدود مع المكسيك

عربي ودولي البنتاغون يرسل مروحيات وحواجز ومئات الجنود لمكافحة الهجرة غير النظامية

ت

خاص بالوكيل الكهرباء الأردنية: فواتير الكهرباء حقيقية 100% ولا صحة لرواية توزيع الفاقد

أرشيفية

عربي ودولي مجلس الأمن يبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اليوم

قناة بنما

عربي ودولي أول تحرك أمريكي تجاه بنما بعد تصريحات ترامب

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يغلق حاجز جبع ويقتحم حزما ويواصل التضييق شمال القدس

تعبيرية

أخبار محلية 3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة



 




الأكثر مشاهدة