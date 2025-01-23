ترامب: على أراضينا 21 مليون مهاجر بسبب بايدن

الوكيل الإخباري- حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه جو بايدن مسؤولية وجود 21 مليون مهاجر معظمهم "من المجرمين"، في أراضي الولايات المتحدة.



وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" معلقا على أزمة الهجرة في البلاد: "كان من الخطأ الفادح السماح للناس بالقدوم. وأنا أصدق الأرقام - 21 مليون شخص، ونسبة كبيرة منهم مجرمون من جميع أنحاء العالم".

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واعتبر ترامب أن هذا العدد الكبير من المهاجرين دخل الأراضي الأمريكية لأن بايدن "سمح بحدوث ذلك".



وفي وقت سابق وقع ترامب أمرا تنفيذيا ينص على وقف دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية عبر الحدود الجنوبية للبلاد وأصدر تعليمات بترحيلهم.



كما بدأ البنتاغون بنقل مروحيات إضافية وقوات أرضية إلى الحدود الجنوبية. وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن ترامب يستعد لإرسال تعزيزات عسكرية إضافية قوامها 10 آلاف جندي إلى الحدود مع المكسيك.

RT