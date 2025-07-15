الثلاثاء 2025-07-15 10:10 م
 

ترامب: على أوكرانيا عدم استهداف موسكو

جنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون
 
الثلاثاء، 15-07-2025 08:56 م
الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، أن على أوكرانيا عدم استهداف موسكو، بعدما أفاد تقرير إعلامي بأنه حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرب العاصمة الروسية.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن ترامب طرح مع زيلينسكي إمكان شن هجوم مضاد محتمل، وسأل نظيره الأوكراني إن كانت بلاده قادرة على استهداف موسكو إذا زودتها واشنطن أسلحة بعيدة المدى.

ولكن ردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان على زيلينسكي استهداف موسكو، أجاب ترامب "عليه عدم القيام بذلك".
 
 
gnews

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